خبر في الجول - ماييلي يغيب عن مواجهة بيراميدز وسيراميكا في السوبر لظروف عائلية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 10:36

كتب : أحمد العريان

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

تأكد غياب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز عن مواجهة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في الإمارات غدا الخميس.

وعلم FilGoal.com أن والد ماييلي تعرض لوعكة صحية شديدة ولذلك سافر اللاعب إلى الكونغو الديموقراطية لضرورة تواجده معه وسيغيب عن المباراة.

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وكان بيراميدز قد خسر في نصف النهائي ضد الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك ماييلي في المباراة بالكامل وسجل ركلة ترجيح لفريقه.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة النهائية غدا عقب فوز الأول على سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي الأخرى بهدفين مقابل هدف.

الأهلي هو حامل لقب البطولة النسخة الماضية بعد الفوز على مودرن سبورت بالمباراة النهائية.

بيراميدز فيستون ماييلي السوبر المصري
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