مواعيد مباريات الأربعاء 23 أكتوبر - قمة برشلونة ضد بايرن.. وليفربول في مواجهة صعبة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 10:20

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفاندوفسكي - رافينيا

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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بريست × ليفركوزن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتالانتا × سيلتيك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج بويز × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

سالزبورج × دينامور زغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

لايبزج × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بنفيكا × فينورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برشلونة × بايرن ميونيخ.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتليتكو مدريد × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الأوروبي

جالاتاسراي × إيلفسبورج.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

سبورتنج براجا × بودو جليمت.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأربعاء دوري أبطال أوروبا برشلونة بايرن ميونيخ
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