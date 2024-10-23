مواعيد مباريات الأربعاء 23 أكتوبر - قمة برشلونة ضد بايرن.. وليفربول في مواجهة صعبة
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 10:20
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
بريست × ليفركوزن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتالانتا × سيلتيك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
يانج بويز × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
سالزبورج × دينامور زغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
لايبزج × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بنفيكا × فينورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
برشلونة × بايرن ميونيخ.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.
أتليتكو مدريد × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الأوروبي
جالاتاسراي × إيلفسبورج.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
سبورتنج براجا × بودو جليمت.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة