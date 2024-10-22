تيلجراف: محادثات سعودية لشراء بي إن سبورتس

تجري السعودية محادثات من أجل شراء قنوات بي إن سبورتس القطرية بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وتملك بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل العديد من البطولات العالمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي

وبحسب صحيفة تيلجراف الإنجليزية، فإن السعودية تجري محادثات في الوقت الحالي لشراء قنوات بي إن سبورت القطرية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إبرام الصفقة الآن أكثر احتمالا من أي وقت مضى مع تقدم المناقشات مع المجموعة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها برئاسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن المملكة تسعى بقوة إلى استثمار كبير في بي إن سبورتس المالكة لحقوق الدوري الإنجليزي كجزء من المحادثات المتقطعة التي بدأت مباشرة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودية على نيوكاسل يونايتد.

وقال مصدر للصحيفة الإنجليزية "منذ أن تمت عملية الاستحواذ على نيوكاسل، كان السعوديون يحاولون شراء الشيء الوحيد الذي لا يملكونه، مجموعة إعلامية عالمية، وخاصة تلك الرائدة في منطقتهم (بي إن سبورتس)".

وذكرت التقارير أن بي إن سبورتس في السنوات الأخيرة، عقدت صفقات طويلة الأجل مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم،وويمبلدون، والدوري الاميركي للمحترفين، وحصلت على عقد لمدة 10 سنوات مع الفورمولا واحد.

يذكر أن شراء صندوق الاستثمارات السعودية لنادي نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني في عام 2021 استغرق 18 شهرا بسبب اعتراضات بي إن سبورتس على أمور تتعلق بالقرصنة على حقوق البث قبل أن يُغلق الملف.