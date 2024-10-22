تيلجراف: محادثات سعودية لشراء بي إن سبورتس

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس

تجري السعودية محادثات من أجل شراء قنوات بي إن سبورتس القطرية بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وتملك بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل العديد من البطولات العالمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي

وبحسب صحيفة تيلجراف الإنجليزية، فإن السعودية تجري محادثات في الوقت الحالي لشراء قنوات بي إن سبورت القطرية.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي أرسنال يقرر عدم الاستئناف ضد طرد ساليبا أوديجارد: أشعر بتحسن.. وشاختار ليس خصما سهلا

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إبرام الصفقة الآن أكثر احتمالا من أي وقت مضى مع تقدم المناقشات مع المجموعة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها برئاسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن المملكة تسعى بقوة إلى استثمار كبير في بي إن سبورتس المالكة لحقوق الدوري الإنجليزي كجزء من المحادثات المتقطعة التي بدأت مباشرة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودية على نيوكاسل يونايتد.

وقال مصدر للصحيفة الإنجليزية "منذ أن تمت عملية الاستحواذ على نيوكاسل، كان السعوديون يحاولون شراء الشيء الوحيد الذي لا يملكونه، مجموعة إعلامية عالمية، وخاصة تلك الرائدة في منطقتهم (بي إن سبورتس)".

وذكرت التقارير أن بي إن سبورتس في السنوات الأخيرة، عقدت صفقات طويلة الأجل مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم،وويمبلدون، والدوري الاميركي للمحترفين، وحصلت على عقد لمدة 10 سنوات مع الفورمولا واحد.

يذكر أن شراء صندوق الاستثمارات السعودية لنادي نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني في عام 2021 استغرق 18 شهرا بسبب اعتراضات بي إن سبورتس على أمور تتعلق بالقرصنة على حقوق البث قبل أن يُغلق الملف.

بي إن سبورتس الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(2) دورتموند أبطال أوروبا - ميلان يحقق فوزه الأول بثلاثية أمام كلوب بروج.. وموناكو يتصدر مؤقتا بخماسية انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (1)-(0) شاختار.. فوز الجانرز تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. وسترلينج على الدكة أرسنال يقرر عدم الاستئناف ضد طرد ساليبا
أخر الأخبار
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيانا دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد 24 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس 47 دقيقة | القسم الثاني
"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر ساعة | الكرة المصرية
تيلجراف: محادثات سعودية لشراء بي إن سبورتس ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - قناة الأهلي تكشف موقف المصابين.. وتأكد غياب ثنائي الفريق ساعة | الكرة المصرية
أحمد سالم: التصريحات المنتشرة على لسان حسين لبيب كاذبة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة