أحمد سالم: التصريحات المنتشرة على لسان حسين لبيب كاذبة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

شدد أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك على عدم صحة بعض التصريحات التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية على لسان حسين لبيب رئيس النادي.

وكتب سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رجاء عدم الإنسياق وراء التصريحات المنسوبة زورا و كذبا لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والتي تنشر على بعض المواقع الصحفية والصفحات الرياضية ممن اعتادت فبركة الأخبار سعيا نحو التريند".

وأضاف "حيث أنه لم يصرح بأي معلومات أو أحاديث لأي وسيلة إعلامية وكل ما ينشر حول موقفه أو تصريحاته ليس له أي أساس من الصحة".

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وأتم "نناشد الجميع الالتزام بما يرد على الصفحة الرسمية الشخصية أو صفحة نادي الزمالك الرسمية أو صفحة المتحدث الإعلامي ".

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.

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