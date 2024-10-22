أرسنال يقرر عدم الاستئناف ضد طرد ساليبا

قرر نادي أرسنال عدم التقدم باستئناف ضد طرد مدافعه ويليام ساليبا الذي تعرض له ضد بورنموث.

ويليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أرسنال اتخذ القرار بعدم التقدم باستئناف لرفع البطاقة الحمراء عن مدافعه الفرنسي ساليبا، وذلك قل مواجهة ليفربول في الدوري.

وبالتالي لن تطلب رابطة الدوري الإنجليزي التحقيق مع ساليبا في واقعة الطرد.

وبذلك يغيب ساليبا عن مباراة أرسنال المقبلة في الدوري ضد ليفربول.

وتلقى ساليبا البطاقة الحمراء في الشوط الأول من مباراة بورنموث، التي خسرها أرسنال بثنائية دون رد.

ويلعب أرسنال يوم الأحد المقبل ضد ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

ومن المتوقع أن يعوض ريكاردو كالافيوري غياب ساليبا في المباراة ليلعب بجانب المدافع البرازيلي جابريال دوس سانتوس.