جوارديولا: جاهزية ووكر ودي بروين لم تكتمل.. وفودين عاد إلى أفضل حالاته

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مستجدات إصابة ثنائي الفريق كيفين دي بروين وكايل ووكر قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد سبارتا براج التشيكي في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "باستثناء رودري وأوسكار بوب كل اللاعبين يتدربون بشكل جيد، ولكن دي بروين غير لائق تماما".

وأضاف "إصابة دي بروين ليست جديدة لكنه لا يشعر أنه بخير، كيفين ليس في الثانية والعشرين من عمره لذلك يجب أن يكون لائقا بشكل كامل للمشاركة".

وواصل "دي بروين يتدرب شكل أفضل لكنه لا يشعر أنه على ما يرام، وأخبرته إذا لم يكن في أفضل عليه أن يأخذ وقته في العودة".

وأردف "أعتقد أن كايل ووكر غير جاهز منذ أن كان مع منتخب إنجلترا".

وأتم تصريحاته "فيل فودين عاد إلى أفضل حالاته، إنه يشعر بتحسن كبير والدقائق التي لعبها في المباراة الأخيرة خير دليل على ذلك".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط من مباراتين.