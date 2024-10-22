جوارديولا: جاهزية ووكر ودي بروين لم تكتمل.. وفودين عاد إلى أفضل حالاته

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مستجدات إصابة ثنائي الفريق كيفين دي بروين وكايل ووكر قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد سبارتا براج التشيكي في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "باستثناء رودري وأوسكار بوب كل اللاعبين يتدربون بشكل جيد، ولكن دي بروين غير لائق تماما".

أخبار متعلقة:
لودي يربك حسابات الهلال بشأن نيمار توني كروس: لن أعمل كمدرب أبدا

وأضاف "إصابة دي بروين ليست جديدة لكنه لا يشعر أنه بخير، كيفين ليس في الثانية والعشرين من عمره لذلك يجب أن يكون لائقا بشكل كامل للمشاركة".

وواصل "دي بروين يتدرب شكل أفضل لكنه لا يشعر أنه على ما يرام، وأخبرته إذا لم يكن في أفضل عليه أن يأخذ وقته في العودة".

وأردف "أعتقد أن كايل ووكر غير جاهز منذ أن كان مع منتخب إنجلترا".

وأتم تصريحاته "فيل فودين عاد إلى أفضل حالاته، إنه يشعر بتحسن كبير والدقائق التي لعبها في المباراة الأخيرة خير دليل على ذلك".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط من مباراتين.

مانشستر سيتي كيفين دي بروين دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(2) دورتموند أبطال أوروبا - ميلان يحقق فوزه الأول بثلاثية أمام كلوب بروج.. وموناكو يتصدر مؤقتا بخماسية انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (1)-(0) شاختار.. فوز الجانرز تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. وسترلينج على الدكة تشكيل ريال مدريد - 3 تبديلات أمام دورتموند في دوري الأبطال
أخر الأخبار
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيانا دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد 23 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس 46 دقيقة | القسم الثاني
"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر ساعة | الكرة المصرية
تيلجراف: محادثات سعودية لشراء بي إن سبورتس ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - قناة الأهلي تكشف موقف المصابين.. وتأكد غياب ثنائي الفريق ساعة | الكرة المصرية
أحمد سالم: التصريحات المنتشرة على لسان حسين لبيب كاذبة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة