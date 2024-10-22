انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (1)-(0) الاستقلال.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي أمام الاستقلال الإيراني.

ويلعب النصر أمام الاستقلال ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في هجوم النصر أمام الاستقلال الإيراني.

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الاستقلال الإيراني سيخوض مباراته الأولى تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

لمتابعة مباراة النصر أمام الاستقلال دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق79 الهدف الأول لنادي النصر عن طريق إيمريك لابورت بضربة رأسية رائعة.

ق78 رأسية خطيرة من لابورت يبعدها مدافع الاستقلال قبل أن تتجاوز خط المرمى

ق52 تمريرات قصيرة بين لاعبي النصر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 تبادل رائع للكرة بين رونالدو وأنجيلو والأخير يسدد كرة تمر بجوار مرمى الاستقلال.

ق35 تسددية قوية من جلال الدين مشاريبوف لاعب الاستقلال تمر أعلى مرمى النصر

ق22 تسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو تمر بجوار المرمى بقليل

ق18 انطلاقة رائعة من نواف بوشل ظهير النصر وتسددية على الطائر يتصدى لها حارس الاستقلال ببراعة.

ق10 سيطرة متبادلة على الكرة بين الفريقين

انطلاق المباراة

دوري أبطال آسيا النصر السعودي موسيماني
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