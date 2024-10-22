ديلي ميل: إيقاف قدوس 3 مباريات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

وست هام ضد مانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، وذلك لما بدر منه في مباراة توتنام.

محمد قدوس

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وتلقى محمد قدوس بطاقة حمراء وتعرض للطرد خلال مباراة توتنام ضد وست هام في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز توتنام 4-1.

وخلال المباراة اندفع نجم منتخب غانا وتعدى على الثنائي ميكي فان دي فين وبابي سار ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء بعد العودة للفيديو.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن رابطة كرة القدم الإنجليزية وجهت اتهامات لمحمد قدوس بالتصرف غير اللاعب والعنف.

وتصل عقوبة السلوك العنيف في الدوري الإنجليزي إلى الإيقاف لمدة 3 مباريات على الأقل.

وأصبح من المؤكد غياب قدوس في 3 مباريات أمام كل من مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست وإيفرتون، ثم يعود أمام نيوكاسل عقب التوقف الدولي وفي حالة عدم تغليظ عقوبته.

ولعب قدوس البالغ من العمر 24 عاما الموسم الجاري 8 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفين.

محمد قدوس وست هام الدوري الإنجليزي
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