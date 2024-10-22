إثيوبيا تتقدم بطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2029
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 15:16
كتب : FilGoal
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تقدم دولتها بطلب استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
وجاء طلب إثيوبيا خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والتي أقيمت بعاصمتها أديس أبابا.
وأقيمت الجلسة بحضور باتريس موتسيبي رئيس كاف وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقدم تايي أتسكي رئيس إثيوبيا بنفسه طلب استضافة البطولة.
ومن المنتظر أن تقام نسخة 2025 بالمغرب، على أن تقام 2027 في واحدة من تنزانيا أو كينيا أو أوغندا.
وسبق لإيثيوبيا استضافة كأس أمم إفريقيا 3 مران في وقت سابق في أعوام 1962 و1968 و1976.
وتستمر مصر بحمل الرقم القياسي كأكثر دولة تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا في التاريخ برصيد 7 ألقاب.
نرشح لكم
منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي كاف ينظر في حيثيات مباراة ليبيا ونيجيريا الملغاة يوم الأربعاء بشرى لأبو ريدة؟.. كاف يقرر إلغاء حد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس نيجيريا تطالب بنقاط مباراة ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا رئيس نادي الزمالة السوداني: الاسم أسوة بالزمالك.. ونتمنى ضم شيكابالا مهما كان عُمره منافس الأهلي - التعادل السلبي الرابع.. شباب بلوزداد بلا فوز حتى الآن في الدوري الجزائري منافس الأهلي - على طريقة مصر والكاميرون 2005.. ستاد أبيدجان ينتصر على أولمبيك سبور موسيماني مديرا فنيا لـ استقلال طهران