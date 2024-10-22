بشرى لأبو ريدة؟.. كاف يقرر إلغاء حد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس

قررت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء حد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

وأجريت اجتماعات كاف يوم الثلاثاء في إثيوبيا.

وجاءت قرارات الجمعية العمومية كالأتي:

تعديل لائحة النظام الأساسي وإلغاء تحديد سن الترشيح لرئاسة كاف أو عضوية المكتب التنفيذي

الغاء بنود الترشح لمجلس فيفا بالمناطق الجغرافية بناءً على معيار اللغة

المصادقة على الزيادة السنوية لمخصصات نواب رئيس الكاف وأعضاء المكتب التنفيذي واتحادات المناطق ومستشاري رئيس الاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية الأعضاء ورئيس اتحاد الأندية الإفريقية.

يذكر أن الفقرة رقم 9 من المادة بلائحة النظام الأساسي لكاف كانت خاصة بحد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المكتب التنفيذي.

ويعد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم أحد المرشحين لدخول انتخابات كاف على منصب الرئيس في مارس المقبل، بعدما بلغ عامه الـ71 في أغسطس الماضي.

وتحدد موعد انتخابات كاف يوم 12 مارس المقبل بالقاهرة.

ستجرى الانتخابات للمناصب التالية:

رئيس كاف

أعضاء المكتب التنفيذي لكاف

الأعضاء الأفارقة بالمكتب التنفيذي لفيفا