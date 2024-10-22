نيجيريا تطالب بنقاط مباراة ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا

أوضح أديمولا أولاجير مدير الإعلام في الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن منتخب بلاده يطالب بالحصول على نقاط مباراة ليبيا التي ألغيت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بملعب شهداء بنينا الثلاثاء الماضي، في الجولة الرابعة من التصفيات، لكن المنتخب النيجيري الذي وصل إلى ليبيا قبل المباراة بيومين رفض خوض اللقاء بسبب ما تعرض له هناك.

وقال أولاجير في تصريحات نقلتها شبكة SABC Sport: "نطالب بتطبيق القانون، وهو منح نيجيريا نقاط المباراة كاملة والفوز بـ3 أهداف، وغرامة باهظة لردع أي سلوك غير لائق في المستقبل".

وذكرت الشبكة أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أعقاب الحادث، متهماً ليبيا بالفشل في توفير الضيافة الكافية.

ومنذ ذلك الحين، بدأت لجنة الانضباط التابعة لكاف تحقيقًا عن الأزمة.

وقد أتيحت الفرصة لكل من نيجيريا وليبيا لتقديم وثائق تدعم مطالبهما.

وتطالب نيجيريا، التي تتصدر المجموعة الرابعة حاليًا بسبع نقاط، بقرار يضمن لها صدارة المجموعة أو على الأقل إعادة المباراة في مكان محايد.

قبل أسبوع، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، للتعليق على أحداث وصول بعثة المنتخب النيجيري إلى ليبيا.

وقال كاف في بيان رسمي مقتضب: "لن تقام مباراة ليبيا ونيجيريا التي كان مقررًا لها مساء الثلاثاء، وسيتم إحالة الأمر إلى الهيئات المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وكان كاف قد أوضح يوم الاثنين قبل الماضي أنه أحال شكوى منتخب نيجيريا ضد ليبيا إلى المجلس التأديبي.

ماذا حدث؟

تعرضت بعثة المنتخب الليبي لمضايقات فور وصولها إلى نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، بالجولة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وقال فيصل البدري قائد منتخب ليبيا: "تعرضنا لتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وانتقل اللاعبون عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا".

وخسر المنتخب الليبي أمام نيجيريا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

وكان من المفترض أن تصل طائرة منتخب نيجيريا إلى مطار بنغاري لخوض مباراة الجولة الرابعة، إلا أن الطائرة نزلت في مطار الأبرق الذي يبعد 3 ساعات عن المدينة التي ستقام فيها المباراة.

شكا لاعبو المنتخب النيجيري من بقائهم لفترة تعدت 16 ساعة عالقين المطار، ليعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة بعد تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

وتضامن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي مع زملائه، ليدعو الاتحاد الإفريقي ومسؤولي كرة القدم للتدخل، قائلاً: "هذا أمر غير إنساني".

ورد الاتحاد الليبي في بيان رسمي: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في ليبيا. ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية.".

ودلل الاتحاد الليبي على استقبال بعثة المنتخب الغاني: "نود التأكيد على أن ليبيا كانت وستظل دائمًا ترحب بأشقائها الأفارقة والعالميين بكل حفاوة وكرم. وكدليل على ذلك، فقد وصل منتخب غانا إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، حيث تلقت البعثة الغانية استقبالًا حارًا من الشعب الليبي، كما وصفت ذلك البعثة نفسها."

وأوضح البيان: "إن هذا الاستقبال يعكس روح الأخوة والصداقة التي نحرص عليها في تعاملنا مع كافة الفرق والوفود الزائرة. وعليه، نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة. في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب.".

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.