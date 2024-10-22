نوري شاهين: لا نسعى للانتقام من ريال مدريد.. ولهذا السبب لم نتدرب على ملعبهم

فسر نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند سبب عدم خوض الفريق مرانه الأخير على ملعب سانيتاجو برنابيو قبل مواجهة ريال مدريد.

ويستعد دورتموند لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال شاهين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد تدربنا في دورتموند لأننا سنخوض العديد من المباريات خارج ملعبنا وأردنا استمرار اللاعبين في بيئتهم المألوفة لأطول فترة ممكنة".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن شاهين رفض خوض التدريب على ملعب سانتياجو برنابيو خوفا من وجود جواسيس للتعرف على خطته.

وتابع "يجب أن نواجه ريال مدريد كفريق متحد، اللاعبون يعرفون خططنا للمباراة ونريد أن نتحلى بالشجاعة ونبني على آخر مباراتين بدوري الأبطال".

وواصل "المباراة لن تعد انتقاما من نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أردا جولر مثل أخي الصغير، نتحدث كثيرا وأتمنى أن يفوز بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد وتركيا".

وفاز دورتموند في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا بينما انتصر ريال مدريد بواحدة وخسر الأخرى.