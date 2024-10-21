مؤتمر كورتوا: هكذا أتصدى للانفرادات.. وأحاول مساعدة لونين

كشف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن طريقة تصديه للانفرادات.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كلام سيميوني عن ضرورة معاقبة اللاعبين المستفزين؟ أحترم رأيه ولكننا لا نتشاركه لأن لدينا فكرة مختلفة عن الاستفزاز ولا أريد التعليق بشكل أكبر عن الأمر".

وتابع "أنا أثق بالفريق وزملائي والنادي يعرف ما إذا كان عليه القيام بتدعيمات أو لا واللاعبين لا يتدخلون بذلك الأمر".

وعن الشغب في مباراة أتليتكو مدريد بالدوري قال: "الأهم هو عدم وجود عنف، لقد اختبرت مثل تلك الأجواء من قبل في بلجيكا، ليس لدي أي مشكلة فيمن يدعمون فرقهم وصنع بعض التنافس لأن هذا يعطيني المزيد من الرغبة ولكن عندما يكون كل شيء عن طريق الاحترام بين اللاعبين والجماهير ولا مشكلة لدي إذا هتفت جماهير أتليتكو ضدي ولكن بدون عنف ولكن يجب علينا أن نخرج المؤذيين".

وتابع "الإعداد للتصدي للانفرادات؟ لا أريد أن أكشف سري هذه طريقة أحاول تجريبها لكي أجعل نفسي كبيرا أمام المهاجم بقدر المستطاع، أنا ألعب على التوقيت وأخمن ما يفكر فيه المهاجم، طولي هو مترين إذا رميت نفسي وأنا مفرود اليدين والقدمين لن يكون هناك الكثير من المساحة".

وأضاف "لقد حدت تغييرات عن الموسم الماضي وبعض اللاعبين رحلوا وبعض الأوقات هناك صعوبة في التأقلم على الأمر ولكن الأمور ستتحسن وهي لست بالسوء الذي يظهره الناس لقد تحدثنا مع بعضنا البعض عن ضرورة التطور".

وأتم "أحاول مساعدة أندري لونين وهو يجعلني أفضل ويظهر لي لماذا علي أن ألعب والمنافسة دائما ما تجعلك أفضل وأحاول أيضا مساعدة الحراس الآخرين، أعرف أن الأمر ليس سهلا عليه ولكن لونين حارس كبير وأنا واثق في قدرته على مساعدتنا".

وكان ريال مدريد قد فاز بالمباراة الأولى على شتوتجارت، بينما خسر الثانية ضد ليل.