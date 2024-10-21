المليون الثانية.. تسلسل زمني لعقوبات الأهلي على كهربا

قرر النادي معاقبة محمود عبد المنعم كهربا، بعد أزمته مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ولم يشارك كهربا في مباراة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات.

وحقق الأهلي الفوز بثنائية مقابل هدف سجلهما طاهر محمد ليقود فريقه إلى النهائي يوم الخميس أمام الزمالك.

وانضم كهربا إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من هاتاي سبور التركي.

وتوج كهربا خلال سنواته الأربعة مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 للكأس، وبطولتي سوبر مصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولة سوبر إفريقي.

ولكن على الجانب الآخر تلقى كهربا 4 عقوبات من الأهلي خلال السنوات الأربع مع الفريق، تناوب عليها 3 مدربين.

مشادة كبرى

التاريخ: 2 سبتمبر 2020

القرار: قرر الأهلي تغريم كهربا مليون جنيه نظرا لما بدر منه قبل المران

ماذا حدث؟

مشادة لفظية بين كهربا والشناوي، ليقرر (رينيه فايلر) المدير الفني للأهلي تدريب كهربا منفردًا ليغضب اللاعب ويرحل عن النادي قبل أن يعود ويعتذر للجميع

كهربا اعتذر لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي ووليد سليمان وشدد كهربا على احترامه لقواعد وضوابط النادي

غضب موسيماني

التاريخ: 3 مارس 2021

القرار: تغريم كهربا 200 ألف جنيه، مع حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

ماذا حدث؟

عقب مباراة طلائع الجيش دخل (بيتسو موسيماني) غرفة الملابس وصافح اللاعبين، ولكن رفض كهربا مصافحته، قائلا: ( Go.. Go)، بمعنى "اذهب.. اذهب".

رد فعل كهربا، تسببت في غضب كبير من موسيماني الذي تمسك بإجراءات صارمة ضد كهربا لدرجة التفكير في الاستغناء عنه.

وعقب الواقعة، بكى كهربا وظل يعتذر وتواصل مع أصحاب القرار في الأهلي لتغيير قرار المدرب الجنوب إفريقي، ليكتفي بالغرامة

تغيب عن المران

التاريخ: 9 سبتمبر 2024

القرار: تغيب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن المران الجماعي للفريق

ماذا حدث؟

أبلغ كهربا الجهاز الفني بغيابه بعد تعرضه لحالة إرهاق وإجهاد مفاجئة، وتفهم الجهاز الفني للأهلي بقيادة (مارسيل كولر) سبب غياب كهربا، لكن الأمر لم يمنعه من تطبيق لائحة الغيابات على اللاعب.

المليون الثانية

التاريخ: 21 أكتوبر 2024

القرار: عودة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ماذا حدث؟

لاحظ هارالد جامبيرلي مساعد (مارسيل كولر) عدم تدريب كهربا، فرد عليه كهربا بشكل غير لائق، وذهب إلى الحافلة ولم يحضر جلسة كولر، ليقرر محمد رمضان معاقبته بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي.

غادر كهربا معسكر الفريق وسافر فجرًا إلى القاهرة.