فان دايك: مفاوضات تمديد عقدي مع ليفربول بدأت بالفعل

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرجيل فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

أكد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن مفاوضات تمديد عقده مع ليفربول بدأت بالفعل.

وينتهي عقد المدافع الهولندي الدولي مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، مثل محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "تمديد عقدي مع ليفربول؟ أستطيع أن أقول إن المفاوضات جارية بالطبع، لكنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، سنرى".

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وأضاف "ليس لدي أي فكرة عما سيحمله المستقبل في الوقت الحالي. لا أستطيع إلا أن أخبرك أن المحادثات بدأت وسنرى".

وتابع لاعب سيلتك السابق "أركز بشكل كامل مع ليفربول، وأريد الفوز بالمباريات التي تنتظرنا ولا شيء آخر".

وأكمل "المناقشات جارية مع إدارة ليفربول، وعندما يحين وقت اتخاذ القرار أو أي شيء آخر، أعتقد أن وسائل الإعلام ستعرف ذلك أيضًا. لكن الآن التزامي الكامل وتركيزي منصب على ليفربول وتحقيق النجاح هذا الموسم".

وواصل "المستوى الذي أقدمه هذا الموسم؟ سأترك الآخرين يتحدثون. لا أريد التحدث عن نفسي. لست أنا وحدي من لا يستقبل أهدافا، بل نحن جميعا كفريق من لا يستقبل أهدافا".

ويقدم ليفربول مستويات طيبة على الصعيد الدفاعي هذا الموسم بقيادة فان دايك، فالفريق الذي يقوده أرني سلوت يتصدر جدول الدوري الإنجليزي، ولم تهتز شباكه سوى 3 مرات في 8 مباريات.

وأتم البالغ من العمر 33 عامًا "هل أستطيع اللعب حتى أواخر الثلاثينيات من عمري؟ أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، جسديًا وعقليًا وأستمتع".

وانضم فان دايك إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في مطلع 2018 وأصبح أحد أفضل مدافعي العالم منذ ذلك الوقت.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

فيرجيل فان دايك ليفربول
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