تقرير: صلاح يرغب في تمديد تعاقده مع ليفربول حتى 2027 بمقابل ضخم.. وموقف النادي

كشف موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي عن تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح نجم الفريق لتمديد تعاقده.

وذكر الموقع الإنجليزي، أن محمد صلاح متمسك بتمديد عقده ليستمر لـ 3 سنوات قادمة مع ليفربول حتى 2027، بمقابل مادي وصفته الصحيفة بـ الضخم".

وعن رد فعل النادي، أوضح فوتبول إنسايدر: "ليفربول ليس قلقا ويعتقد أن الخيار الأول لصلاح هو التمديد مع النادي".

وربطت تقارير محمد صلاح صاحب الـ32 عاما بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، مع فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد، وسط تقارير تشير إلى ارتباط الأخير بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف.

وبعد فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد في بداية الموسم، صرح صلاح: "كما تعلمون، هذا هو آخر عام لي في النادي، أريد فقط الاستمتاع به، الأمر لا يعود لي ولكن لم يتحدث معي أحد في النادي".

وكان صلاح هدفا رئيسيا لأندية الدوري السعودي من العام الماضي، بعد ضم كرستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، ونجولو كانتي، والعديد من النجوم في أوروبا.

وذكرت مصادر للموقع الإنجليزي، أن صلاح يريد الوصول إلى مكانة أسطورية في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح لهدفه رقم 162 ويتساوى مع جيرمان ديفو، ويتبقى لصلاح هدف واحد فقط للتساوي مع روبي فولر صاحب الـ163 هدفا.

ويتبقى لصلاح 13 هدفا للتساوي مع تيري هنري، و15 هدفا للوصول إلى فرانك لامبارد.

ويتصدر ألان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفا.

وإجمالا لعب صلاح مع ليفربول 11 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويأتي محمد صلاح بعد ألان شيرار بمساهمته بأكثر من 60 هدفا أمام الـ6 الكبار.

وعلى مستوى الأهداف ضد الـ6 الكبار، فتفوق صلاح على كريستيانو رونالدو وديديه دروجبا مجتمعين، إذ سجل صلاح 43 هدفا، بينما الثنائي الآخر 42 هدفا.

وتأتي قائمة مساهمات صلاح كالتالي:

مانشستر يونايتد: 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.

أرسنال: 10 أهداف وصناعة هدفين.

توتنام: 9 أهداف وصناعة هدفين.

مانشستر سيتي: 7 أهداف وصناعة 4 أهداف.

تشيلسي: 5 أهداف وصناعة 3 أهداف.

ولعب صلاح مع تشيلسي في موسم 2013-2014 ومنه خرج معارا إلى فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل إلى فريق العاصمة الإيطالية بشكل دائم في موسم 2016-2017.