الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

كشفت شركة "نايكي" الأمريكية للأدوات الرياضية النقاب عن الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات الدوري الإنجليزي خلال الشتاء.

ومن المعتاد أن يتم تغيير لون كرة الدوري الإنجليزي في فترة الشتاء إلى الأصفر بدلا من الأبيض.

مع إجراء بعض التعديلات على الكرة لمناسبة أجواء الشتاء من الرياح السريعة والأمطار وسقوط الثلوج في بعض الأحيان.

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وجاء الشكل الجديد لكرة الشتاء في الدوري الإنجليزي بتصميم غير معتاد من اللون الأصفر والأزرق والأحمر والأسود.

وأطلقت شركة نايكي اسم Hi-Vis على كرتها الجديدة.

وذكرت الشركة أن إضافة الدوائر الحمراء في الكرة لمساعدة اللاعبين على معرفة مسارها أثناء الدوران بشكل أفضل، مما يساعدهم على الرد بشكل أسرع والشعور بالثقة في اتخاذ القرار.

وتعمل الكرة الجديدة على تحسين نسق المباراة لما تملكه من مميزات.

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أما ملمس الكرة الجديدة أصبح أكثر تماسكا حتى لا يتأثر بالطقس الرطب والجاف في الشتاء، وأيضا الأمطار والرياح الشديدة. ما يجعل السيطرة على الكرة سهلا في جميع الظروف المناخية.

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وستظهر الكرة لأول مرة في مباريات الدوري الإنجليزي خلال مواجهة ليستر سيتي ضد نوتنجهام فورست يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة التاسعة.

الدوري الإنجليزي
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