تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 10:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول يحتفل بهدفه في تشيلسي

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك تشيلسي وقاد فريقه لفوز ثمين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان القائد كورتيس جونز الذي صنع له صلاح هدف الفوز بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 5 أهداف.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 360 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 93 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ليفربول تشيلسي محمد صلاح
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