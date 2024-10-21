سلوت: صلاح سينافس أليكساندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن

ينافس محمد صلاح لاعب ليفربول زميله ترينت أليكساندر أرنولد على مركزه الظهير الأيمن، حسبما ذكر أرني سلوت مدرب الفريق مجازا.

وقاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عادة ما يتم سؤالي عن عقد صلاح، لكن من الجيد أن يسألني صحفي عن مدى أهميته".

وأضاف "إنه مهم بالنسبة لنا بسبب الأرقام التي يمتلكها، كانت ملاحظة مضحكة بعض الشيء بعد المباراة لأنني قلت لترينت أليكساندر أرنولد لديك بعض المنافسة الآن، لأنني رأيت اليوم أن صلاح يمكنه اللعب كلاعب وسط وظهير أيمن أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "إن الجهد الدفاعي الذي بذله اليوم لمساعدة الفريق في هذا الجزء هو ما أسعدني بقدر هدفه وتمريرته الحاسمة".

ووصل صلاح لهدفه رقم 162 ويتساوى مع جيرمان ديفو، ويتبقى لصلاح هدف واحد فقط للتساوي مع روبي فولر صاحب الـ163 هدفا.

ويتبقى لصلاح 13 هدفا للتساوي مع تيري هنري، و15 هدفا للوصول إلى فرانك لامبارد.

ويتصدر ألان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفا.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السادس.

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