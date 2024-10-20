السوبر المصري - الأجنبي الثامن.. لاكاي عاشر لاعب يهز شباك الأهلي في البطولة

سجل فاخري لاكاي هدف تعادل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وهز الجنوب إفريقي شباك الأهلي في الدقيقة 45+3 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية مستفيدا من تخبط دفاع الأهلي في التشتيت.

وأصبح فاخري لاكاي ثامن أجنبي يسجل في السوبر المصري وأول لاعب من جنوب إفريقيا يسجل في المسابقة.

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كما بات عاشر لاعب يهز شباك الأهلي في السوبر المصري.

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وإليكم قائمة اللاعبين الذين سجلوا في شباك الأهلي من قبل بالسوبر المصري

2008 – الأهلي × الإسماعيلي – محمد حمص

2009 – الأهلي × حرس الحدود – أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني

2013 – الأهلي × إنبي – محمد شعبان

2015 – الأهلي × الزمالك – عمر جابر وكهربا

2019 – الأهلي × الزمالك – محمود علاء (2)

2023 – الأهلي × مودرن سبورت – عمر السعيد ومحمد محمود

2024 – الأهلي × سيراميكا – فاخري لاكاي

ويعد ذلك الظهور الأول للمهاجم البالغ 27 عاما مع سيراميكا إذ أعير لصفوفه من بيراميدز.

وسبق أن سجل من قبل في شباك الأهلي في موسم 2022-23 خلال الفوز بنتيجة 3-0 مع بيراميدز.

الأهلي تقدم بأسرع هدف في السوبر المصري على الإطلاق بعد مرور 11 ثانية على انطلاق صافرة البداية. (طالع التفاصيل)

وفي حال انتصار الأهلي سيواجه الزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل.

وفي حال الخسارة سيواجه بيراميدز في مباراة المركز الثالث بنفس اليوم.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح على الزمالك في أولى مباريات نصف النهائي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.