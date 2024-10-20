السوبر المصري - 11 ثانية تكفي.. طاهر يسجل أسرع هدف في تاريخ البطولة

سجل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وافتتح طاهر سجل الأهداف بعد مرور 11 ثانية في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا مستفيدا من خطأ الدفاع.

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وكان أسرع هدف في تاريخ السوبر قد سُجل من قبل باسم محمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي ضد مودرن سبورت في نهائي النسخة الماضية بعد مرور 13 دقيقة.

وتعد تلك المباراة رقم 155 لطاهر مع الأهلي حيث سجل 18 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات.

وأصبح طاهر اللاعب رقم 17 الذي يسجل للأهلي في السوبر المصري.

وسبقه كل من عبد الله السعيد وكهربا وحسين الشحات وكريم فؤاد وجونيور أجاي ومحمد أبو تريكة وعلي معلول ووائل جمعة وشادي محمد وبرونو سافيو ومحمد ناجي "جدو" وأحمد حسن وأنتوني موديست ومؤمن زكريا ومعتز إينو ووليد أزارو.

وفي حال انتصار الأهلي سيواجه الزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل.

وفي حال الخسارة سيواجه بيراميدز في مباراة المركز الثالث بنفس اليوم.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح على الزمالك في أولى مباريات نصف النهائي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.