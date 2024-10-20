التشكيل - صلاح يقود هجوم ليفربول.. وعودة جيمس لـ تشيلسي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح

عاد رييس جيمس نجم تشيلسي إلى تشكيل فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة وذلك في مواجهة ليفربول.

ويلعب تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد معقل الحمر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

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المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: رييس جيمس – ليفي كولويل – توسين أدارابيويو – مالو جوستو

الوسط: روميو لافيا – مويسيس كايسيديو – نوني مادويكي

الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو

على الجانب الآخر يقود محمد صلاح هجوم ليفربول ويجلس لويس دياز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كيليهر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: كورتس جونز – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبرخ

الهجوم: كودي جاكبو – ديوجو جوتا – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ويأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي تشيلسي
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