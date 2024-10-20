انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(2) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 97: الحكم يقرر احتساب الهدف ولا يوجد تسلل

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ق 95: جوووووووول جون ستونز

ق 74: برناردو سيلفا ينزف الدماء بعد تدخل من زميله فودين.

ق 70: تسديدة عن طريق سافينيو من داخل منطقة الجزاء لكن تعلو المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جووووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق جفارديول بتسديدة رائعة

ق7. جوووول أول لولفرهامبتون عن طريق يوجن ستراند لارسن مستغلا عرضية من نيلسون سيميدو أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل