تشكيل مانشستر سيتي - دوكو وسافيو أساسيان.. وفودين على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ولفرهامبتون.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد دوكو وسافيو بشكل أساسي مع غياب لكايل ووكر عن القائمة بالكامل وجلوس فيل فودين على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش – برناردو سيلفا – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: سافيو – إيرلنج هالاند – جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.