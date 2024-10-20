مواعيد مباريات الأحد 20 أكتوبر 2024.. كأس السوبر ومواجهة مصرية في فرنسا

يشهد اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 عددا من المباريات الهامة في مختلف المنافسات.

وتنطلق مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في مدينة أبوظبي الإماراتية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

السوبر المصري

يواجه بيراميدز فريق الزمالك في نصف نهائي المسابقة الساعة 4:05 عصرا على استاد آل نهيان.

أما الأهلي فيواجه سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء على استاد محمد بن زايد.

وتذاع المباريات على قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر 2.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الثامنة.

بينما قمة الجولة تقام في السادسة والنصف مساء عندما يستضيف ليفربول فريق تشيلسي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق ليجانيس الساعة 5:15 مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما تستضيف برشلونة فريق إشبيلية في تمام العاشرة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على روما في قمة مباريات الجولة في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يشهد اليوم الأحد مواجهة مصرية خالصة على الأراضي الفرنسية.

ويأتي ذلك عندما يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، فريق نيس الذي يضم محمد عبد المنعم.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

تنطلق خمس مباريات من منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

وجميع المباريات تقام في الثالثة والنصف عصرا.

إذ يواجه كهربا الإسماعيلية فريق المنصورة، بينما الداخلية يواجه منتخب السويس.

ويحل وادي دجلة ضيفا على أبو قير للأسمدة، أما بلدية المحلة فيحل ضيفا على وي.

وأخيرا يستضيف السكة الحديد مودرن فريق راية.