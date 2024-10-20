عبد الله بكري: أتمنى اللعب للأهلي ولكن.. وأتوقع تأهل سيراميكا لنهائي السوبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 02:54

كتب : FilGoal

عبد الله بكري ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

أبدى عبد الله بكري لاعب الاتحاد السكندري سعادته بالانتقال إلى فريقه الحالي، كما كشف عن توقعاته لكأس السوبر المصري.

عبد الله بكري

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال بكري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "كنت أتمنى اللعب لنادي جماهيري مثل الاتحاد. الضغط والحساب والطموحات مختلفة في هذه الأندية".

وأضاف "إن تراخى اللاعب أو تكاسل سيعاني في الأندية الجماهيرية، ولهذا أعتبرها خطوة جيدة وأتشرف باللعب للاتحاد".

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وعما أثير بشأن استبعاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب لبعض لاعبي بيراميدز بناء على مشاكل سابقة حين كان مدربا للفريق مثل أحمد الشناوي وعمر جابر قال: "حسام حسن شخص ملتزم ويحب العمل والنظام ولم تحدث أي مشاكل، واللاعبون الكبار مثل الشناوي كانوا ملتزمين".

أما عن فكرة عودة رمضان صبحي للأهلي قال: "حتى لو تم اقتراح ذلك فهو لم يحدث أمامي. من الممكن أن تتواجد الرغبة ولكن لا تسمح الظروف. اللاعب يسعى للنجاح بطبيعة الحال".

وكشف "رمضان صبحي كان يريد العودة للأهلي بمجرد انضمامه إلى بيراميدز حيث لم يكن معتادا على الأجواء، ولكن سارت الأمور على ما يرام بعد ذلك".

وعن نفسه قال: "قلت من قبل إني أتمنى اللعب للأهلي ولو مجانا، وفي نفس الوقت قلت إني أريد النجاح. إن لم يكُن الأهلي راغبا في ضمي بينما يريدني الزمالك هل يُعقل أن أرفضه لأني أهلاوي"؟

وأكمل "لا أحب سيحب ناديا أكثر من نفسه. بعض اللاعبين من مشجعي الأهلي لعبوا للزمالك وقدموا كل ما لديهم".

وعن السوبر المصري قال: "أتوقع تأهل الزمالك وسيراميكا كليوباترا إلى نهائي السوبر المصري. الأهلي يركز على مواجهة الزمالك للثأر من السوبر الإفريقي ولكن سيراميكا ليس خصما سهلا".

وانتقل بكري إلى صفوف الاتحاد السكندري قادما من زد على سبيل الإعارة.

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ويفتتح الاتحاد السكندري مبارياته في الدوري ضد فاركو في استاد برج العرب، ويختتم المرحلة الأولى من المسابقة بمواجهة سموحة في استاد الإسكندرية.

وجاءت أجندة مباريات الاتحاد السكندري في الدوري المصري كالآتي:

الجولة الأولى: فاركو في برج العرب

الجولة الثانية: حرس الحدود في ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة: الأهلي في ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: طلائع الجيش في ستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة: غزل المحلة في ستاد غزل المحلة

الجولة السادسة: مودرن سبورت في ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة: الزمالك في ستاد القاهرة

الجولة الثامنة: زد في ستاد الإسكندرية

الجولة التاسعة: سيراميكا كليوباترا بالمقاولين العرب

الجولة العاشرة: الإسماعيلي في برج العرب

الجولة الحادية عشر: بتروجت في ستاد الكلة الحربية

الجولة الثانية عشر: المصري في ستاد برج العرب

الجولة الثالثة عشر: إنبي في ستاد بترو سبورت

الجولة الرابعة عشر: الجونة في ستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي في ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشر: بيراميدز في ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة عشر: سموحة في ستاد الإسكندرية.

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