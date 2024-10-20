يد - عضو إدارة الأهلي: مواجهة الزمالك كانت نهائي مبكر ولكن

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 02:40

كتب : FilGoal

مهند مجدي - عضو مجلس إدارة الأهلي

أبدى مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي سعادته بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية في كرة اليد.

وقال مجدي في تصريحاته عبر القناة الأولى : "مواجهة الزمالك في نصف نهائي البطولة كانت النهائي المبكر، ولكن هذا لا يعني أننا خضنا النهائي وكأننا فزنا به مسبقا".

وأضاف "المباراة كانت صعبة ومثيرة، في آخر دقيقة كنا نلعب بـ 4 لاعبين فقط ولكن هذا منح اللاعبين المزيد من الإصرار".

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وأكمل "الكثير من اللاعبين تعرضوا لعدة متاعب صحية بعض المباراة، وأتمنى السلامة لحسن يسري لاعب الزمالك حيث علمت أنه تعرض لوعكة".

وتابع "بعد نهاية المباراة يجب أن نصافح بعضنا البعض ويتلقى الفائز التهنئة. هذا هو الطبيعي".

وعن الأجواء في البطولة التي تقام في مدينة العيون بالمغرب "الاستقبال كان رائعا ولكن الجو صعب ومتقلب والإمكانيات قليلة في المدينة".

وحصد الأهلي لقب البطولة التي أقيمت في المغرب، ليحقق اللقب السابع في تاريخه، بعد التغلب في النهائي على فلاورز البينيني بنتيجة 43-22.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعدما تغلب على الزمالك في نصف النهائي في مباراة مثيرة بنتيجة 26-25.

وبذلك حجز الأهلي مقعده في بطولة السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، ويلعب فيها ضد بطل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

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