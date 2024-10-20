دياب يكشف موعد إعلان جدول الدوري وسبب عدم لعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرا

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن موعد إعلان جدول مباريات الدوري للموسم الجديد 2024-2025.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "صباح اليوم سيتم الإعلان عن مواعيد جميع مباريات الدوري المصري".

وأضاف "خلال الموسم الماضي أصدر اتحاد الكرة رخصا لجميع أندية الدوري وفقا للاشتراطات المحددة. لجنة تراخيص الأندية تتبع الاتحاد".

وأوضح "تنص لائحة النظام الأساسي على إقامة انتخابات الرابطة قبل نهاية أكتوبر وبالتالي ستتم خلال الأيام المقبلة وسيتم فتح الباب لترسل الأندية مرشحيها".

وعن عدم لعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرا قال: "وصلنا لأعلى عقود رعاية في تاريخ الدوري وكان يجب مراعاة الأمور التسويقية في ذلك، والأمور الآن اختلفت وكذلك الطقس وسترى كل الأندية خلال الموسم القادم تلعب في الموعدين الخامسة والثامنة مساء".

واختتم "أكثر شكوى متكررة من الأندية كانت بخصوص التحكيم وتأخر قرارات لجنة الانضباط، واللجنتان يتبعان اتحاد الكرة ولا يمكننا سوى نقل مطالب الأندية إليه".

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كلفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.

وإليكم مباريات وملاعب الجولة الأولى من المسابقة

طلائع الجيش × المصري – استاد برج العرب

حرس الحدود × سموحة – استاد حرس الحدود

مودرن سبورت × إنبي – استاد القاهرة

الجونة × زد – استاد خالد بشارة

الزمالك × البنك الأهلي – استاد القاهرة

فاركو × الاتحاد السكندري – استاد برج العرب

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – استاد القاهرة

الإسماعيلي × غزل المحلة – استاد الإسماعيلية

بيراميدز × بتروجت – استاد الدفاع الجوي