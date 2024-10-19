غاب ساكا فخسر الجنرز.. بورنموث يٌسقط أرسنال بثنائية

تعرض أرسنال للخسارة الأولى هذا الموسم بالسقوط في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام بورنموث في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية بورنموث كل من راين كريستي وجاستن كلويفرت.

وشهدت المباراة غياب بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وتعرض ويليام ساليبا لبطاقة حمراء مباشرة لأول مرة في مسيرته.

اللقاء أيضا شهد مشاركة ميكيل ميرينو لأول مرة أساسيا بقميص أرسنال منذ انضمامه.

ويعد ذلك ثاني انتصار لبورنموث على أرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين.

ولأول مرة يخسر أرسنال مباراة خارج ملعبه في 2024 في الدوري الإنجليزي.

الفوز أبقى رصيد أرسنال عند 17 نقطة من 8 مباريات في انتظار نتائج ليفربول ومانشستر سيتي.

فيما ارتقى بورنموث 5 مراكز برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وفي الدقيقة 27 أشعل ويليام ساليبا فتيل الإثارة في اللقاء.

تمريرة خاطئة من لاعب أرسنال وجعلت إيفانيسلون مهاجم بورنموث منفردا من بعد منتصف الملعب وبسبب العرقلة من المدافع الفرنسي أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

لكن تقنية الفيديو استدعت الحكم الذي غيّر قراره وأشهر بطاقة حمراء في وجه ساليبا.

أول بطاقة حمراء مباشرة لـ ويليام ساليبا في مسيرته 🟥 أول بطاقة حمراء للفرنسي مع أرسنال 🟥 اليوم ليس يومك يا ساليبا ❌#السبت_الكروي pic.twitter.com/iDkHY2O0RA — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2024

وفي الدقيقة 35 سدد ميرينو كرة مرت بجوار القائم الأيسر لكيبا.

وتألق كيبا بعدها مباشرة في التصدي لتسديدة قوية من أنطونيو سيمينيو.

وأشرك ميكيل أرتيتا، البولندي ياكوب كيفيور بدلا من رحيم سترلينج لتأمين الدفاع في الدقيقة 36.

وصحح رايا خطأه في المباراة بعد كرة عرضية أسقطها من يده لكن ذاد عن مرماه سريعا قبل متابعة المهاجم في الدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني أهدر سيمينيو برعونة فرصة تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 47 بتسديدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 69 وبعد مشاركة جابريل مارتينيلي كبديل أهدر انفرادا بتسديدة أبعدها الحارس كيبا ببراعة.

ولأن من يهدر يستقبل، سجل راين كريستي هدف أصحاب الأرض الأول في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد لمسة رائعة من كلويفرت.

وتحصل إيفانيلسون على ركلة جزاء إثر تعرضه للعرقلة من رايا في الدقيقة 78.

وسدد كلويفرت الكرة في الشباك على يسار رايا معلنا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 81 خرج كيفيور وعوضه جيسوس لتعزيز الهجوم أرسنال لكن المباراة انتهت دون جديد.

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