غاب ساكا فخسر الجنرز.. بورنموث يٌسقط أرسنال بثنائية

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت - بورنموث

تعرض أرسنال للخسارة الأولى هذا الموسم بالسقوط في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام بورنموث في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية بورنموث كل من راين كريستي وجاستن كلويفرت.

وشهدت المباراة غياب بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وتعرض ويليام ساليبا لبطاقة حمراء مباشرة لأول مرة في مسيرته.

أخبار متعلقة:
سلوت يتحدث عن أزمات ليفربول قبل مواجهة تشيلسي.. وإجابة مكررة هويلوند: العمل مع فان نيستلروي عظيم.. وأقدم ما لدي في أولد ترافورد النني يساهم في تأهل الجزيرة لـ ربع نهائي كأس رئيس الإمارات ليستر سيتي يحقق فوزا قاتلا في الـ+98.. وسام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش من إيفرتون 100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا

اللقاء أيضا شهد مشاركة ميكيل ميرينو لأول مرة أساسيا بقميص أرسنال منذ انضمامه.

ويعد ذلك ثاني انتصار لبورنموث على أرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين.

ولأول مرة يخسر أرسنال مباراة خارج ملعبه في 2024 في الدوري الإنجليزي.

الفوز أبقى رصيد أرسنال عند 17 نقطة من 8 مباريات في انتظار نتائج ليفربول ومانشستر سيتي.

فيما ارتقى بورنموث 5 مراكز برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.

Image

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وفي الدقيقة 27 أشعل ويليام ساليبا فتيل الإثارة في اللقاء.

تمريرة خاطئة من لاعب أرسنال وجعلت إيفانيسلون مهاجم بورنموث منفردا من بعد منتصف الملعب وبسبب العرقلة من المدافع الفرنسي أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

لكن تقنية الفيديو استدعت الحكم الذي غيّر قراره وأشهر بطاقة حمراء في وجه ساليبا.

وفي الدقيقة 35 سدد ميرينو كرة مرت بجوار القائم الأيسر لكيبا.

وتألق كيبا بعدها مباشرة في التصدي لتسديدة قوية من أنطونيو سيمينيو.

وأشرك ميكيل أرتيتا، البولندي ياكوب كيفيور بدلا من رحيم سترلينج لتأمين الدفاع في الدقيقة 36.

وصحح رايا خطأه في المباراة بعد كرة عرضية أسقطها من يده لكن ذاد عن مرماه سريعا قبل متابعة المهاجم في الدقيقة 41.

وفي بداية الشوط الثاني أهدر سيمينيو برعونة فرصة تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 47 بتسديدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 69 وبعد مشاركة جابريل مارتينيلي كبديل أهدر انفرادا بتسديدة أبعدها الحارس كيبا ببراعة.

ولأن من يهدر يستقبل، سجل راين كريستي هدف أصحاب الأرض الأول في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد لمسة رائعة من كلويفرت.

وتحصل إيفانيلسون على ركلة جزاء إثر تعرضه للعرقلة من رايا في الدقيقة 78.

وسدد كلويفرت الكرة في الشباك على يسار رايا معلنا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 81 خرج كيفيور وعوضه جيسوس لتعزيز الهجوم أرسنال لكن المباراة انتهت دون جديد.

بورنموث الدوري الإنجليزي أرسنال
نرشح لكم
أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث هويلوند: العمل مع فان نيستلروي عظيم.. وأقدم ما لدي في أولد ترافورد انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(0) أرسنال.. خسارة الجنرز بدماء دي ليخت ورائعة جارناتشو.. مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحقق انتصاره الثالث ليستر سيتي يحقق فوزا قاتلا في الـ+98.. وسام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش من إيفرتون 100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) برينتفورد
أخر الأخبار
تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تفوق أحمر بلا هزيمة 41 دقيقة | الدوري المصري
تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض كبير مقابل خسارة واحدة 42 دقيقة | الدوري المصري
3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري – تعرف على معلقي نصف النهائي.. رباعي مصري وثنائي إماراتي 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - الغندور حكما لمباراة الأهلي ضد سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري – محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
ملاعب الدوري - 45 مباراة في استاد القاهرة يفسران العدد الكبير للقاءات الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال