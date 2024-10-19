انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(0) أرسنال.. خسارة الجنرز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد أرسنال في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة والانتصار يعني تصدره مؤقتا.

فيما يحتل بورنموث المركز الـ 14 برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت.. خسارة الجنرز 2-0

ق 79: جوووووول جاستن كلويفرت يسجل من علامة الجزاء

ق 77: ركلة جزاااااااء.. رايا يعرقل مهاجم بورنموث

ق 70: جوووووووووووول أووووووووول.. كريستي يسجل الأول لبورنموث

ق 69: كيبا يتألق ويتصدى لانفراد مارتينيلي

ق 47: ماذا أهدرت يا سيمينيو!! عرضية جعلت الغاني في مواجهة المرمى لكنه سدد برعونة أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: رايا كاد أن يتسبب في هدف.. عرضية من سيمينيو يمسكها رايا ثم تسقط من يده وتسديدة من تافانير لكن الإسباني يتألق ويتدارك خطأه.

ق 36: تغيير أول لأرسنال بمشاركة ياكوب كيفيور بدلا من رحيم سترلينج

ق 35: رايا يتألق ويتصدى لتسديدة سيمينيو ويحولها لركنية.

ق 33: تسديدة من ميكيل ميرينو تمر بجوار القائم الأيسر لحارس بورنموث

ق 27: بطاقة حمراء لساليبا بعد عرقلة المهاجم المنفرد

بداية اللقاء