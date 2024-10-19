بدماء دي ليخت ورائعة جارناتشو.. مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحقق انتصاره الثالث

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب ماتيس دي ليخت مدافع يونايتد في رأسه مبكرا في الدقيقة 13، واضطر للخروج من الملعب 3 مرات لإيقاف النزيف وتلقي العلاج.

أولى الفرص الخطرة أتت برأسية من ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 21 ولكن تصدى لها مارك فليكين حارس مرمى برينتفورد.

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وفي الدقيقة 25 سدد أليخانردو جارناتشو من خارج المنطقة ولكن تصدى فليكين مرة أخرى.

ورد برينتفورد بتسديدة من كريستيان نورجارد في الدقيقة 31، ولكن أندريه أونانا حارس يونايتد تصدى هذه المرة.

وأهدر كريستيان إريكسن أخطر الفرص في الدقيقة 34 بتسديدة غريبة فوق العارضة.

وحاول جارناتشو مجددا في الدقيقة 37 ولكن الكرة مرت بجوار القائم، ليكرر المحاولة في الدقيقة 41 ويتصدى فليكين هذه المرة.

وأتى الهدف الأول لبرينتفورد في غياب دي ليخت للعلاج مجددا، برأسية من إيثان بينوك، بعد ركنية أرسلها ميكيل دارمسجارد في الدقيقة 45+5.

رد يونايتد أتى سريعا مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 47، بعرضية من ماركوس راشفورد وتسديدة رائعة والكرة في الهواء من جارناتشو.

وفي الدقيقة 62 صنع برونو فيرنانديز الهدف الثاني، لينهيه المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

وشارك يوان ويسا بدلا من كين لويس بوتر في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 74 أتى جوشوا زيركزي بدلا من راسموس هويلوند في الدقيقة 74.

وعلى الجانب الآخر أتى فابيو كارفاليو وييجور يارموليوك بدلا من كيفن شاد وفيتالي جانيلت.

وحل مانويل أوجارتي وفيكتور لينديلوف بدلا من كاسيميرو وجوني إيفانز في الدقيقة 89.

وعاد نصير مزراوي في الدقيقة 91 بدلا من أليخاندرو جارناتشو، بعد ما تردد عن حالته الصحية.

الفوز الثالث للشياطين الحمر هذا الموسم، رفع رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برينتفورد دي ليخت جارناتشو
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