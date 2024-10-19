ليستر سيتي يحقق فوزا قاتلا في الـ+98.. وسام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش من إيفرتون

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

سام مرسي

حقق ليستر سيتي فوزا مثيرا على ضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب سانت ماري.

واستطاع ليستر سيتي تحقيق عودة مثيرة على ساوثامبتون وحول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 9 في المركز التاسع بجدول الترتيب، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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تقدم ساوثامبتون في الدقيقة الثامنة عن طريق كاميرون أرشر، ثم أضاف جو أريبو الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ثم بدأت عودة ليستر سيتي في الشوط الثاني، ليسجل فاكوندو بونانوتي الهدف الأول في الدقيقة 64.

وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وسجل النجم الغاني جوردان أيو هدف فوز ليستر سيتي في الدقيقة +98 بتسديدة أرضية بعد متابعة لركلة ركنية.

إبسويتش × إيفرتون

في مباراة أخرى فاز إيفرتون خارج ملعبه على إبسويتش تاون بثنائية دون رد.

وشارك المحترف المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش في المباراة كاملة.

ثنائية إيفرتون سجلها كل من ندياي ومايكل كين.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 8 في المركز الـ16، وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 4 في المركز الـ17.

سام مرسي إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي ليستر سيتي إيفرتون ساوثامبتون
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