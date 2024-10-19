100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

داني ويلبيك مهاجم برايتون

وصل داني ويلبيك مهاجم برايتون إلى المساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وذلك أمام نيوكاسل يونايتد.

وفاز برايتون على نيوكاسل بهدف دون رد سجله ويلبك، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري، والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

هدف الفوز جاء عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 35 بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس مؤتمر فليك: يامال متاح لمباراة إشبيلية.. وهذا الحارس أساسي وعلاقتي جيدة مع تشافي

ويعد الهدف هو رقم 72 للمهاجم الإنجليزي في الدوري، ويمتلك أيضا 28 مساهمة تهديفية.

وجاءت مساهمات ويلبيك التهديفية مع كل من أرسنال ومانشستر يونايتد وبرايتون.

وغادر ويلبيك الملعب في الدقيقة 82 بعدما تعرض للإصابة.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 15 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 12 في المركز الثامن.

أستون فيلا × فولام

في مباراة أخرى فاز أستون فيلا على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الفيلانز رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 11 في المركز التاسع.

تقدم فولام في الدقيقة 5 بهدف سجله راؤول خيمينيز.

وتعادل أستون فيلا في الدقيقة 9 بهدف سجله مورجان روجرز.

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 60، ثم جاء الهدف الثالث عن طريق عيسى ديوب لاعب فولام بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة طرد يواكيم أندرسن مدافع فولام في الدقيققة 60، وطرد جيدين فيلوجين لاعب أستون فيلا في الوقت بدل الضائع.

داني ويلبيك برايتون الدوري الإنجليزي نيوكاسل
نرشح لكم
غاب ساكا فخسر الجنرز.. بورنموث يٌسقط أرسنال بثنائية هويلوند: العمل مع فان نيستلروي عظيم.. وأقدم ما لدي في أولد ترافورد انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(0) أرسنال.. خسارة الجنرز بدماء دي ليخت ورائعة جارناتشو.. مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحقق انتصاره الثالث ليستر سيتي يحقق فوزا قاتلا في الـ+98.. وسام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش من إيفرتون تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) برينتفورد مؤتمر سلوت: أرفض التقليل من لاعبينا.. ولست الشحص الذي يتفاوض مع الوكلاء
أخر الأخبار
لائحة الدوري المصري 2024-2025 (الانسحاب والجماهير) - عقوبة اقتحام الملعب وسلطات مطلقة للرابطة 6 دقيقة | الدوري المصري
يد – الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة السابعة بالفوز على فلاورز البينيني 11 دقيقة | كرة يد
لائحة الدوري المصري 2024-2025 (مخالفات) - عقوبة سب اتحاد الكرة وأغلى سيجارة في العالم 19 دقيقة | الدوري المصري
صدارة مرموش في خطر.. هاتريك كين يقود بايرن للفوز على شتوتجارت.. وإصابة قبل مواجهة برشلونة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كاملة لـ عبد القادر وحمدي فتحي.. قطر يهزم الوكرة 32 دقيقة | المحترفون
الدوري الإيطالي - ميلان ينتصر على أودينيزي بهدف شوكويزي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووووول مبابي 39 دقيقة | الدوري الإسباني
غاب ساكا فخسر الجنرز.. بورنموث يٌسقط أرسنال بثنائية 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال