100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا

وصل داني ويلبيك مهاجم برايتون إلى المساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وذلك أمام نيوكاسل يونايتد.

وفاز برايتون على نيوكاسل بهدف دون رد سجله ويلبك، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري، والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

هدف الفوز جاء عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 35 بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو رقم 72 للمهاجم الإنجليزي في الدوري، ويمتلك أيضا 28 مساهمة تهديفية.

وجاءت مساهمات ويلبيك التهديفية مع كل من أرسنال ومانشستر يونايتد وبرايتون.

وغادر ويلبيك الملعب في الدقيقة 82 بعدما تعرض للإصابة.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 15 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 12 في المركز الثامن.

أستون فيلا × فولام

في مباراة أخرى فاز أستون فيلا على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الفيلانز رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 11 في المركز التاسع.

تقدم فولام في الدقيقة 5 بهدف سجله راؤول خيمينيز.

وتعادل أستون فيلا في الدقيقة 9 بهدف سجله مورجان روجرز.

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 60، ثم جاء الهدف الثالث عن طريق عيسى ديوب لاعب فولام بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة طرد يواكيم أندرسن مدافع فولام في الدقيققة 60، وطرد جيدين فيلوجين لاعب أستون فيلا في الوقت بدل الضائع.