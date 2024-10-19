مصيلحي لـ في الجول: قرعة الدوري متوازنة.. وينتظرنا موسما صعبا

يرى محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن قرعة مباريات فريقه في الدوري جاءت متوازنة.

وأجريت اليوم مراسم قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري لموسم 2024-25 والذي سيقام بنظام جديد.

وقال مصيلحي عبر FilGoal.com : "قرعة الدوري متوازنة إلى حد كبير. سنخوض 10 مباريات على استاد الإسكندرية وهذا يمنحنا أفضلية دعم الجماهير".

وأضاف "ينتظرنا موسما صعبا هذا الموسم، نتمنى أن نختتم المسابقة في مركز متقدم، ولدي ثقة كبيرة فى الجهاز الفنى بقيادة بابا فاسيليو وإمام محمدين".

وأعلن جدول مباريات الدور الأول من الدوري المصري والذي يضم 17 جولة.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وجاءت مباريات الاتحاد كالتالي

الجولة الأولى: فاركو ببرج العرب

الجولة الثانية: حرس الحدود بستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة: الأهلي بستاد القاهرة

الجولة الرابعة: طلائع الجيش بستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة: غزل المحلة بستاد غزل المحلة

الجولة السادسة: مودرن سبورت بستاد الإسكندرية

الجولة السابعة: الزمالك بستاد القاهرة

الجولة الثامنة: زد بستاد الإسكندرية

الجولة التاسعة: سيراميكا كليوباترا بالمقاولين العرب

الجولة العاشرة: الإسماعيلي ببرج العرب

الجولة الحادية عشر: بتروجت بستاد الكلة الحربية

الجولة الثانية عشر: المصري بستاد برج العرب

الجولة الثالثة عشر: إنبي بستاد بترو سبورت

الجولة الرابعة عشر: الجونة بستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي بستاد القاهرة

الجولة السادسة عشر: بيراميدز بستاد الإسكندرية

الجولة السابعة عشر: سموحة بستاد الإسكندرية.

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كلفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.

وقال طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

وأضاف: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأتم "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".