الدوري المصري - تعرف على مباريات وملاعب الجولة الأولى

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

كشفت رابطة الأندية المصرية الستار على جدول الدوري المصري لموسم 2024-25

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كلفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.

وإليكم مباريات وملاعب الجولة الأولى من المسابقة

طلائع الجيش × المصري – استاد برج العرب

حرس الحدود × سموحة – استاد حرس الحدود

مودرن سبورت × إنبي – استاد القاهرة

الجونة × زد – استاد خالد بشارة

الزمالك × البنك الأهلي – استاد القاهرة

فاركو × الاتحاد السكندري – استاد برج العرب

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – استاد القاهرة

الإسماعيلي × غزل المحلة – استاد الإسماعيلية

بيراميدز × بتروجت – استاد الدفاع الجوي

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