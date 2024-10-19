انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 62 جوووول راسموس هويلوند يسجل الثاني بعد تمريرة من برونو

ق 48 جووووول التعادل من جارناتشو بتسديدة رائعة بعد عرضية من راشفورد

استراحة

ق 45+5 جوووول أول من إيثان بينوك بعد عرضية من ميكيل دارمسجارد

ق 37 جارناتشو يسدد ولكن بجوار القائم

ق 33 كيف أهدرتها يا إريكسن

ق 11 إصابة قوية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل