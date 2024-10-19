انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) برينتفورد
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 62 جوووول راسموس هويلوند يسجل الثاني بعد تمريرة من برونو
ق 48 جووووول التعادل من جارناتشو بتسديدة رائعة بعد عرضية من راشفورد
استراحة
ق 45+5 جوووول أول من إيثان بينوك بعد عرضية من ميكيل دارمسجارد
ق 37 جارناتشو يسدد ولكن بجوار القائم
ق 33 كيف أهدرتها يا إريكسن
ق 11 إصابة قوية
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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