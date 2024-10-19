انتهت الدوري الألماني – ليفركوزن (2)-(1) فرانكفورت
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باير ليفركوزن ضد إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.
ويبدأ عمر مرموش هداف الدوري الألماني أساسيا.
لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 91: هوجو إكيتيكي يهدر أمام المرمى الخالي بعد تدخل جوناثان تاه وأنقذ الموقف.
ق 72: جووووووول بونيفاس بعد ارتداد الكرة له ثم سددها رأسية سكنت الشباك.
ق 63: تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء من أندريتش ارتطمت في القائم.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: جوووووول التعاااادل أندريتش يسجل التعادل لأصحاب الأرض
عمر مرموش يفتتح التسجيل لفرانكفورت من علامة الجزاء#الدوري_الألماني #بايرليفركوزن_فرانكفورت pic.twitter.com/ZQNhHzwa64— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2024
ق 16: جوووووووووووول مرموش يسجل من ركلة جزاء بكل قوة
ق 15: مرموش يتحصل على ركلة جزاااااء
ق 12: مرموش يسدد صاروخية ترتطم بالعااااارضة
ق 10: تراب يتألق ويتصدى لركلة جزاء سددها بونيفاس
ق 9: ضربة جزاء لباير ليفركوزن
بداية اللقاء