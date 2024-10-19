انتهت الدوري الألماني – ليفركوزن (2)-(1) فرانكفورت

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باير ليفركوزن ضد إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش هداف الدوري الألماني أساسيا.

لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

---------------------------------

انتهت

ق 91: هوجو إكيتيكي يهدر أمام المرمى الخالي بعد تدخل جوناثان تاه وأنقذ الموقف.

ق 72: جووووووول بونيفاس بعد ارتداد الكرة له ثم سددها رأسية سكنت الشباك.

ق 63: تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء من أندريتش ارتطمت في القائم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جوووووول التعاااادل أندريتش يسجل التعادل لأصحاب الأرض

ق 16: جوووووووووووول مرموش يسجل من ركلة جزاء بكل قوة

ق 15: مرموش يتحصل على ركلة جزاااااء

ق 12: مرموش يسدد صاروخية ترتطم بالعااااارضة

ق 10: تراب يتألق ويتصدى لركلة جزاء سددها بونيفاس

ق 9: ضربة جزاء لباير ليفركوزن

بداية اللقاء

مرموش الدوري الألماني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء بدماء دي ليخت ورائعة جارناتشو.. مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحقق انتصاره الثالث ليستر سيتي يحقق فوزا قاتلا في الـ+98.. وسام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش من إيفرتون 100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة مؤتمر فليك: يامال متاح لمباراة إشبيلية.. وهذا الحارس أساسي وعلاقتي جيدة مع تشافي التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام باير ليفركوزن
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدماء دي ليخت ورائعة جارناتشو.. مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد ويحقق انتصاره الثالث 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النني يساهم في تأهل الجزيرة لـ ربع نهائي كأس رئيس الإمارات 9 دقيقة | المحترفون
ليستر سيتي يحقق فوزا قاتلا في الـ+98.. وسام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش من إيفرتون 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25 47 دقيقة | الدوري المصري
هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا