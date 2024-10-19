انتهت الدوري الألماني – ليفركوزن (2)-(1) فرانكفورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باير ليفركوزن ضد إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش هداف الدوري الألماني أساسيا.

لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 91: هوجو إكيتيكي يهدر أمام المرمى الخالي بعد تدخل جوناثان تاه وأنقذ الموقف.

ق 72: جووووووول بونيفاس بعد ارتداد الكرة له ثم سددها رأسية سكنت الشباك.

ق 63: تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء من أندريتش ارتطمت في القائم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جوووووول التعاااادل أندريتش يسجل التعادل لأصحاب الأرض

ق 16: جوووووووووووول مرموش يسجل من ركلة جزاء بكل قوة

ق 15: مرموش يتحصل على ركلة جزاااااء

ق 12: مرموش يسدد صاروخية ترتطم بالعااااارضة

ق 10: تراب يتألق ويتصدى لركلة جزاء سددها بونيفاس

ق 9: ضربة جزاء لباير ليفركوزن

بداية اللقاء