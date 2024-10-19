مؤتمر سلوت: أرفض التقليل من لاعبينا.. ولست الشحص الذي يتفاوض مع الوكلاء

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن ثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجل فان دايك وتريتنت أليكساندر أرنولد يركز في الملعب على الرغم من الأخبار حول العروض التي يتلقاها.

ترينت أرنولد النادي : ليفربول ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي غدا الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "عدم تركيز أليكساندر أرنولد بسب ارتباط اسمه بريال مدريد؟ أنتم تقللون من لاعبينا، لقد اعتادوا على ارتباط أسمائهم بالأندية الكبرى بشكل يومي سواء كانت عقودهم ستنتهي أم لا".

وواصل "إذا كنت تعتقد أنهم قد يضطربون بسبب تلك الأخبار إذا فأنت لا تنصف مدى قوتهم العقلية وما اعتادوا عليه".

وتابع "هذا جزء من عملنا، عندما كنت أدرب فينورد ارتبط اسمي بالعديد من الفرق في الكثير من المرات وهذا جزء من ذلك العالم الذي نعيشه، يجب عليك فقط أن تركز على عملك، ربما قد يشكل ذلك صعوبة إذا كان عمرك 17 أو 18 عاما ولكن أرنولد توج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكذلك الأمر لفيرجل فان دايك ومحمد صلاح، لا أعتقد أن كل ذلك يشكل أي مشكلة بالنسبة لههم ونحن نرى أنهم يلعبون بشكل رائع في الملعب".

وأضاف "أنا لست الشخص الذي يجلس مع وكلاء اللاعبين ويتحدث عن الأموال ولا أعتقد أن يورجن كلوب كان كذلك أيضا لذلك لا فرق، ولقد تحدثت مع الإدارة حول المسمى الوظيفي لي سواء كمدير فني أو رئيس للمدربين ولكن لا أعتقد ان هذا يشكل الفارق".

وشدد "أعتقد أن الأمر كان سيصبح غريبا إن لم أشارك في أمر التعاقد مع اللاعبين وتجديد عقودهم، لا أعتقد أن هناك أي مدير رياضي بالعالم يمكنه جلب لاعب أو تجديد عقد آخر والمدرب لا يريده".

وأتم "بالنسبة لي أنا أنظر إلى الأهداف قصيرة المدى وأركز حاليا على مواجهة تشيلسي والأمر الجيد هو تواجد صلاح وفان دايك وأرنولد معي حاليا".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال.