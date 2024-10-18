بهدفي الصحفي.. عمر فايد يساهم في فوز بيرشوت الأول في الموسم أمام أندرلخت

ساهم عمر فايد مدافع منتخب مصر في فوز بيرشوت البلجيكي الأول في الموسم بمسابقة الدوري بالتفوق على أندرلخت بنتيجة 2-1.

وتأخر انتصار بيرشوت والذي يقوده الهولندي دريك كاوت حتى الجولة 11.

وخسر الفريق 8 مباريات سابقة وتعادل في 2 قبل أن يحقق الفوز في لقاء اليوم.

وتحقق الفوز بأقدام السعودي مروان الصحفي الذي انضم رفقة فيصل الغامدي لصفوف الفريق من اتحاد جدة السعودي.

ودخل فايد في قائمة الفريق لأول مرة هذا الموسم بعد حل أزمة قيده مؤخرا.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مروان الصحفي في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل كاسبر دولبرج التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 70 سجل الصحفي الهدف الثاني له ولفريقه.

وشارك فايد في الدقيقة 76 بدلا من فيصل الغامدي.

وخلال 14 دقيقة شتت فايد الكرة مرتين وتحصل عليها بعرقلة مرتين، كما فاز بجميع صراعاته الثنائية الهوائية والأرضية، وأكمل تمريران صحيحتان من أصل 4.

ويتذيل بيرشوت الترتيب برصيد 5 نقاط من 11 مباراة وسيلتقي في الجولة المقبلة مع كوتريك.

فيما ظل أندرلخت في المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الصدارة.