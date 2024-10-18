منافس الأهلي - على طريقة مصر والكاميرون 2005.. ستاد أبيدجان ينتصر على أولمبيك سبور

على طريقة مباراة مصر والكاميرون الشهيرة في تصفيات كأس العالم 2006، تغلب ستاد أبيدجان على مضيفه أولمبيك سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإيفواري.

وتقدم ستاد أبيدجان في الدقيقة الثانية بهدف موكورو.

وفي الدقيقة 15 سجل كاسوم كونيه الهدف الثاني.

ثم أضاف أداما أرديل تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 45+3.

ولكن في الدقيقة 83 سجل تابيه هدف تقليص الفارق، ثم أضاف إلفيس زوهول الهدف الثاني في الدقيقة 85.

مباراة مصر والكاميرون المشار إليها أقيمت على ملعب المقاولون العرب عام 2005، وشهدت تقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها محمد شوقي وأحمد حسن وطارق السيد.

ولكن في الدقائق الأخيرة سجل صامويل إيتو هدفين ليقلص الفارق، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مصر.

وبهذه النتيجة يرفع ستاد أبيدجان رصيده إلى 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثامن.

ويتواجد ستاد أبيدجان في مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، رفقة شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.