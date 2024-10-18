Gaming – مركز جديد.. بطاقة خاصة لـ صلاح في FC 25

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أطلقت لعبة FC25 بطاقة خاصة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في حدث "Total Rush".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتأتي طاقات البطاقة الجديدة لصلاح 90 متفوقة على الكارت الذهبي الذي تصل طاقاته الإجمالية لـ 89.

وتمُكن هذه البطاقة صلاح من اللعب في 3 مراكز متنوعة هي الجناح الأيمن ولاعب الوسط الأيمن وكذلك المهاجم وهو المركز الذي لا يشغله ببطاقته الأساسية.

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ومع صدور البطاقة فإن قيمة شراءها تكلف 2 مليون و240 ألف والرقم مرشح للارتفاع أو التراجع.

ويمكنك الحصول على بطاقة صلاح في اللعبة بطريقتين: الأولى عن طريق الحصول عليها من خلال (الباكات) أو شرائها.

ويضم حدث "Total Rush" نجوما عديدة أبرزهم ليونيل ميسي ونيمار وفيكايو توموري وروبرت ليفاندوفسكي وفلوريان فريتز وكذلك أليكيسا بوتياس قائدة سيدات برشلونة.

يذكر أن عمر مرموش هداف فرانكفورت الألماني حصل على بطاقة خاصة أمس الخميس بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني.

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