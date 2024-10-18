Gaming – مركز جديد.. بطاقة خاصة لـ صلاح في FC 25

أطلقت لعبة FC25 بطاقة خاصة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في حدث "Total Rush".

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتأتي طاقات البطاقة الجديدة لصلاح 90 متفوقة على الكارت الذهبي الذي تصل طاقاته الإجمالية لـ 89.

وتمُكن هذه البطاقة صلاح من اللعب في 3 مراكز متنوعة هي الجناح الأيمن ولاعب الوسط الأيمن وكذلك المهاجم وهو المركز الذي لا يشغله ببطاقته الأساسية.

ومع صدور البطاقة فإن قيمة شراءها تكلف 2 مليون و240 ألف والرقم مرشح للارتفاع أو التراجع.

ويمكنك الحصول على بطاقة صلاح في اللعبة بطريقتين: الأولى عن طريق الحصول عليها من خلال (الباكات) أو شرائها.

ويضم حدث "Total Rush" نجوما عديدة أبرزهم ليونيل ميسي ونيمار وفيكايو توموري وروبرت ليفاندوفسكي وفلوريان فريتز وكذلك أليكيسا بوتياس قائدة سيدات برشلونة.

The thrill ride continues. TOTAL RUSH Team 2 kicks off: Another wave of Special Player Items inspired by the dream 5-a-side squads of some of football's very best. More Flash Rush Events and Objectives inbound as well. Don't miss it: https://t.co/RGFp1gJOLV pic.twitter.com/C73EGvWgaK — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 18, 2024

يذكر أن عمر مرموش هداف فرانكفورت الألماني حصل على بطاقة خاصة أمس الخميس بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني.