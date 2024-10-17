Gaming - مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25

أعلنت لعبة FC25 فوز عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة هاري كين ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وآخرين.

وحاز اللاعب على بطاقة خاصة صدرت في طور "ألتميت تيم" في لعبة FC25.

وتحمل البطاقة طاقات إجمالية تصل لـ 84 حيث تمّكن له اللعب كمهاجم وجناح أيسر.

وستحتاج لإكمال 3 تحديات من أجل الحصول على البطاقة الخاصة، والتي ستكلفك ما يقارب 50 ألف في اللعبة.

وسبق لمرموش المنافسة على الجائزة في العام الماضي ولكنه لم يتوج بها.

وهذا ما قدمه مرموش خلال شهر سبتمبر

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

لعب: 3.

سجل: 5.

صنع: 2.

عدد الدقائق: 265.

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني، إذ يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

وفاز عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر.

وتنافس مرموش على جائزة أفضل لاعبي فريقه مع المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كواو سانتوس.

وواصل الدولي المصري تألقه الذي بدأ منذ انطلاق الموسم مع فريقه الألماني.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

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