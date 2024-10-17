Gaming - مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

أعلنت لعبة FC25 فوز عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة هاري كين ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وآخرين.

وحاز اللاعب على بطاقة خاصة صدرت في طور "ألتميت تيم" في لعبة FC25.

وتحمل البطاقة طاقات إجمالية تصل لـ 84 حيث تمّكن له اللعب كمهاجم وجناح أيسر.

وستحتاج لإكمال 3 تحديات من أجل الحصول على البطاقة الخاصة، والتي ستكلفك ما يقارب 50 ألف في اللعبة.

No description available.

وسبق لمرموش المنافسة على الجائزة في العام الماضي ولكنه لم يتوج بها.

وهذا ما قدمه مرموش خلال شهر سبتمبر

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

لعب: 3.

سجل: 5.

صنع: 2.

عدد الدقائق: 265.

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني، إذ يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

وفاز عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر.

وتنافس مرموش على جائزة أفضل لاعبي فريقه مع المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كواو سانتوس.

وواصل الدولي المصري تألقه الذي بدأ منذ انطلاق الموسم مع فريقه الألماني.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
نرشح لكم
Gaming – مركز جديد.. بطاقة خاصة لـ صلاح في FC 25 Gaming - تقارير: حظر لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في الكويت كفاراستخيليا لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي.. وبطاقة خاصة في FC 25 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 EA FC 25.. طور رش وأشياء أخرى للتحسن في المستقبل Gaming – إطلاق بطاقة فريق الأسبوع لـ عمر مرموش بحضور دروجبا.. حفل كبير لإطلاق EA FC 25 في الرياض Gaming: مبابي ولامين يامال يتنافسان على لاعب الشهر بالدوري الإسباني من FC 25
أخر الأخبار
عبد الله بكري: أتمنى اللعب للأهلي ولكن.. وأتوقع تأهل سيراميكا لنهائي السوبر 4 ساعة | الدوري المصري
يد - عضو إدارة الأهلي: مواجهة الزمالك كانت نهائي مبكر ولكن 5 ساعة | كرة يد
دياب يكشف موعد إعلان جدول الدوري وسبب عدم لعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرا 6 ساعة | الدوري المصري
تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تفوق أحمر بلا هزيمة 7 ساعة | الدوري المصري
تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض كبير مقابل خسارة واحدة 7 ساعة | الدوري المصري
3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث 8 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري – تعرف على معلقي نصف النهائي.. رباعي مصري وثنائي إماراتي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال