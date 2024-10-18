السوبر المصري - كما انفرد في الجول.. وصول الحكام إلى الإمارات
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 19:58
كتب : بسام أبوبكر
وصل حكام مباريات السوبر المصري إلى الإمارات التي ستقام في الإمارات في الفترة ما بين 20 لـ24 أكتوبر الجاري.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أسماء حكام البطولة (طالع التفاصيل)
وجاءت قائمة الحكام كالتالي:
حكام الساحة
أمين عمر
أحمد الغندور
محمد معروف
محمود ناجي
الحكام المساعدين
أحمد حسام طه
محمود أبو الرجال
شريف عبد الله
عمر فتحي
حكام تقنية الفيديو
محمود عاشور
وائل فرحان
وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:
الأحد 20 أكتوبر
الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)
الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)
بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.
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