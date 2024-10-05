في الجول يكشف – أسماء حكام السوبر المصري

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق مسابقة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات في الفترة ما بين 20 لـ24 أكتوبر الجاري.

فمن هم الحكام الذين سيتم إسناد المباريات لهم خلال البطولة؟

حسبما علم FilGoal.com فإنه وفق المعتاد وحسب نظام الموسم الماضي يتم إبلاغ الحكام بإسناد المباريات لهم عن طريق النظام الخاص باتحاد الكرة.

لكن لأن الموسم انتهى ونظرا لأن هذه بطولة جديدة فتم التواصل مع الحكام تليفونيا لإرسال جواز السفر الخاص بهم لاستخراج تأشيرة السفر للإمارات.

وبعدها سيتم التواصل معهم تليفونيا لتأكيد السفر للإمارات حال عدم حدوث أي جديد أو تغييرات.

وبناء عليه فإن الأسماء الحالية والأقرب للتواجد في السوبر المصري هي كالتالي:

حكام الساحة

أمين عمر

أحمد الغندور

محمد معروف

محمود ناجي

الحكام المساعدين

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال

شريف عبد الله

عمر فتحي

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور

وائل فرحان

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.