هل يلمح لرحيله.. جوارديولا: النادي لديه خيارات عديدة.. وجزء مني سيغادر

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الأخبار المتداولة عن رحيله بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون: "النادي لديه خيارات عندما يغادر بيب، عاجلاً أم آجلاً سيحدث ذلك وعليهم الاستعداد، لن تكون مفاجأة."

وأضاف: "أريد أن أقتنع حقًا أنه الأفضل للنادي، ولن أؤجل أي إجراء معتقدا أنه سيشكل مشكلة للنادي".

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وعن رحيل تشيكي بيجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، قال: "جزء مني سيغادر، صديق لي ومهندس أنشأ أحد أفضل الفرق في برشلونة وهنا شخصية سأفتقده كثيرًا".

وتحدث عن رفيقه طوال السنوات السابقة: "لقد جعلني متوازنا في وظيفتي، أنا نشيط للغاية وعندما نخسر أريد تدمير كل شيء كان وقتها يقولي لي خذ لحظة".

واستدرك: "علينا المضي قدما والنادي بالطبع سيمضي قدما".

ولعب بيجيريستين دورا محوريا في مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي بعدما جلبه إلى النادي عام 2016، وكذلك إلى برشلونة عام 2008.

وسيرجل المدير الرياضي لسيتي ليحل بدلا منه البرتغالي هوجو فيانا قادما من سبورتنج لشبونة.

ورفض جوارديولا الرد على ما تردد عن رفضه للعرض الإنجليزي قبل تولي توماس توخيل.

وعن استعدادات الفريق لمواجهة ولفرهامبتون الأحد، قال جوارديولا: "من المرجح غياب كيفين دي بروين وناثان أكي عن المباراة، أمس أجرى ناثان اكي أول تدريب له مع الفريق، ربما يمكنه السفر لكنه غير جاهز للبدء، غدا سنعرف بالضبط".

وأثنى على منافسه ولفرهامبتون: "حصلوا على نقاط أقل مما يستحقون، اللقاءات دائما معهم صعبة منذ أن كانوا نونو سانتو مدربا للفريق، لقد كانوا استثنائيين طوال الوقت".

وغاب دي بروين عن الملاعب منذ شهر بعد خروجه مصابا في مواجهة إنتر بدوري الأبطال، فيما غاب أكي منذ إصابته في التجمع الدولي مع منتخب هولندا في سبتمبر.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بنقطة وحيدة.

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