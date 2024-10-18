جوارديولا: توخيل مدربا لإنجلترا؟ ما يحدث من حروب في العالم لاعتقادنا بأننا الأفضل

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رأي بشأن اختيار الألماني توماس توخيل مديرًا فنيا لمنتخب إنجلترا ومقارنا إياه بالحرب في غزة وأوكرانيا.

وقدم المدرب الإسباني التهنئة لـ توخيل متمنيا له التوفيق مع المنتخب الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي لمدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة ولفرهامبتون الأحد.

وعندما تلقى جوارديولا سؤالا عن العرض الإنجليزي، قال: "الآن توماس توخيل هو مدرب إنجلترا.. انتهى الأمر"

وعن رأيه حول اختيار مدرب أجنبي لمنتخب إنجلترا، قال: "نحن لا نقرر أين نولد، لم أقرر أن أكون كاتالونيًا، وأتفهم أن رغبة الجماهير أن يكون مدرب المنتخب وطني من بلدهم".

وأضاف: "الاتحاد الإنجليزي اختار مدرب أجنبي معروف بموهبته، يجب دعمه دون شروط ليخرج كل ما هو أفضل لديه، العالم كبير ويجب أن نكون منفتحين".

وأكمل: "أعلم أننا فخورون بالمكان الذي ولدنا فيه، والمكان الذي نعيش فيه، لكن العالم كبير للغاية ويجب أن نكون منفتحين"

وأضاف: "انظروا ماذا يحدث اليوم في جميع أنحاء العالم من حروب، لأنك تعتقد أنك أفضل من الآخر، يحدث هذا في روسيا وأوكرانيا وغزة وكل الأماكن في إفريقيا. إنه أمر مفزع، فقط لأننا نعتقد أننا أفضل من الآخر. ونحن لسنا كذلك"

وأتم "نحن من نحن، نحاول السفر ومشاركة الخبرات والتعرف على الناس وهذا يجعلنا أفضل".