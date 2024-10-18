تقرير: جوارديولا سيوقع عقدا جديدا مع مانشستر سيتي

كشفت موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي إن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي للاستمرار لمدة موسم واحد.

وكشف مراسل فوتبول إنسادير بيت أورورك، أن الاتحاد الإنجليزي استطلع بالفعل رأي جوارديولا في تدريب المنتخب، لكنه رفض العرض، مفضلا الاستمرار مع مانشستر سيتي.

جوارديولا البالغ من العمر 53 عاما، سيستمر ليُكمل 10 مواسم رفقة مانشستر سيتي.

وتوج جوارديولا خلال مسيرته مع مانشستر سيتي بـ6 بطولات للدوري، و4 كؤوس لرابطة الأندية، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، وبطولة وحيدة لكل من دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

وذكر الموقع الإنجليزي، أن جوارديولا أبدى اهتمامه من قبل بتدريب منتخب قبل اعتزاله، ولكن أشارت إلى أنه على الأرجح رغبته ستكون تدريب منتخب إسبانيا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات، برصيد 17 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وكانت شبكة ذا أتليتك ذكرت أن تشيكي بيجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، سيرحل مع نهاية الموسم ليحل البرتغالي هوجو فيانا القادم من سبورتنج لشبونة بدلاً منه، فيما سيخبر جوارديولا إدارة سيتي بقراره خلال الأسابيع القليلة القادمة، إما الاستمرار لموسم آخر، أو إخبار النادي بقرار الرحيل في أقرب وقت، ليتيح لهم متسع من الوقت للبحث عن بديله، حيث تم ترشيح اسمين بدلا منه.

وذكرت ذا أتليتك عن مفاجأة، بأن احتمالية بقاء جوارديولا ستزيد في حالة إدانة مانشستر سيتي بالقضايا 115 في التهم الموجهة للنادي، وسيكون هذا القرار نابعا من التحدي وعدم ترك النادي الذي أحبه في موقف صعب.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ورغم تردد اسم روبن أموريم لخلافة جوارديولا إلا أن المدرب البرتغالي رد على الأمر.. طالع رد أموريم من هنا