تقرير: منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي

يتمسك الاتحاد التونسي لكرة القدم باستمرار المدرب المخضرم فوزي البنزرتي في مهمة المدير الفني لنسور قرطاج.

وتعادل منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب تونس قد تعرض للهزيمة على يد جزر القمر بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.

وبحسب موقع "فووت 24" التونسي، فإن فوزي البنزرتي أبلغ كمال إيدير رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم برغبته في الاستقالة من تدريب منتخب بلاده.

وأوضحت التقارير أن رئيس الاتحاد التونسي، كمال إيدير، أنه تمسك بخدمات البنزرتي وطاقمه الفني.

البنزرتي يخوض ولايته الرابعة مع منتخب تونس، حيث قاده بين نوفمبر 2009 ويونيو 2010، ثم لفترة مقتضبة في يناير 2011، والأخيرة كانت بين يوليو 2018 وأكتوبر من نفس العام

وسيخوض منتخب تونس مباراتين حاسمتين في شهر نوفمبر القادم، إذ سيواجه منتخبي مدغشقر وجامبيا لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة بعد مرور 4 جولات من التصفيات.