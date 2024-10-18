تقرير: منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي - الرجاء

يتمسك الاتحاد التونسي لكرة القدم باستمرار المدرب المخضرم فوزي البنزرتي في مهمة المدير الفني لنسور قرطاج.

وتعادل منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب تونس قد تعرض للهزيمة على يد جزر القمر بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.

أخبار متعلقة:
بعد أيام من الإضراب.. حكام تونس يعودون إلى الملاعب تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف استعدادا لمواجهتي جزر القمر.. البنزرتي يعلن قائمة منتخب تونس يوم الجمعة

وبحسب موقع "فووت 24" التونسي، فإن فوزي البنزرتي أبلغ كمال إيدير رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم برغبته في الاستقالة من تدريب منتخب بلاده.

وأوضحت التقارير أن رئيس الاتحاد التونسي، كمال إيدير، أنه تمسك بخدمات البنزرتي وطاقمه الفني.

البنزرتي يخوض ولايته الرابعة مع منتخب تونس، حيث قاده بين نوفمبر 2009 ويونيو 2010، ثم لفترة مقتضبة في يناير 2011، والأخيرة كانت بين يوليو 2018 وأكتوبر من نفس العام

وسيخوض منتخب تونس مباراتين حاسمتين في شهر نوفمبر القادم، إذ سيواجه منتخبي مدغشقر وجامبيا لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة بعد مرور 4 جولات من التصفيات.

منتخب تونس فوزي البنزرتي
نرشح لكم
موسيماني مديرا فنيا لـ استقلال طهران مصدر من كاف يكشف لـ في الجول 3 مناسبات كبرى يستضيفها المغرب مؤمن سليمان: لأنهي الجدل أنا المسؤول عن خسارة الزمالك لقب إفريقيا.. وكنت ساذجا منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن عبد القادر عمراني مديرا فنيا للفريق تقرير ليبي: نيجيريا تقدم اعتذارا رسميا بعد أزمة المطار.. والنسور ترد دوري أبطال إفريقيا - هوبير فيلود مدربا جديدا للجيش الملكي بعد أيام من الإضراب.. حكام تونس يعودون إلى الملاعب منافس الأهلي - شباب بلوزداد يستقر على اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
موسيماني مديرا فنيا لـ استقلال طهران 2 دقيقة | آسيا
هاني سعيد: "كعب الزمالك العالي"؟ لا أحب هذه الكلمة 8 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة تريزيجيه وصناعة بنشرقي.. الريان يهزم الخور رغم إصلاح المدافع لخطأه 12 دقيقة | المحترفون
كرة يد - سيدات الأهلي يخسرن في نصف النهائي أمام بترو أتليتكو الأنجولي 26 دقيقة | رياضة نسائية
بتواجد الصفقات الجديدة.. في الجول يكشف قائمة الزمالك في السوبر المصري 38 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دربي الرياض - الشباب (0)-(0) النصر.. انفراد يهدره ماني 39 دقيقة | آسيا
Gaming – مركز جديد.. بطاقة خاصة لـ صلاح في FC 25 55 دقيقة | Gamers
تشكيل دربي الرياض - رونالدو في هجوم النصر.. وحمد الله يقود الشباب 55 دقيقة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 3 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال