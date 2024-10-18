يحيى خالد يوجه رسالة إلى الدرع: الأبطال الخارقون يحتاجون إلى راحة

وجه يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان لكرة اليد، رسالة إلى زميله يحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري، بعد إصابة الأخير.

وتعرض الدرع لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي، في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وكتب خالد عبر انستجرام: "حتى الأبطال الخارقين يحتاجون إلى راحة، ستعود أقوى لأننا لا نستطيع القيام بذلك دونك".

وقال تشافي باسكوال مدرب فيزبريم المجري إن لاعبه المصري يحيى الدرع قد يغيب لنهاية الموسم.

وفي حالة غياب الدرع حتى نهاية الموسم سيفقد منتخب مصر أحد أبرز نجومه في بطولة العالم 2025 يناير المقبل.

ورغم إن الإصابة تبدو في الركبة، لكن النادي المجري لم يعلن عن تشخيص الإصابة النهائي بعد.

من جهة أخرى، فاز فيزبريم على فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتوج يحيى الدرع رفقة فيزبريم بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" قبل أيام على أرض مصر بعد الفوز على فريق ماجديبرج الألماني في النهائي.

لقب هو الخامس للنجم المصري صاحب الـ29 عاما رفقة فيزبريم بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس المجريين في الموسمين المنقضيين بعد انضمامه إلى الفريق عام 2022 قادما من الزمالك.