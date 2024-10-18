سلوت يتحدث عن أزمات ليفربول قبل مواجهة تشيلسي.. وإجابة مكررة

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

اعترف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بالمشاكل التي تواجه فريقه وذلك قبل مواجهة تشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول منافسه تشيلسي السادسة والنصف مساء الأحد، على ملعب أنفيلد في قمة الجولة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه لديه بعض المشاكل للاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي مع منتخباتهم الوطنية.

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وأوضح المدرب الهولندي: "أليسون يعاني من إصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس، ولا يمكننا الحكم على بقية اللاعبين إلا بعد تجمعهم لأول مرة للتدريب اليوم، دعونا ننتظر ونرى"

وسرد سلوت: "غاب ماك أليستر مباراة مع منتخب الأرجنتين ولعب الأخرى، وغاب تسيميكاس عن مباراة اليونان ضد إنجلترا وخاض 8 دقائق فقط، وغاب إندو عن مباراة اليابان ضد أستراليا بسبب مرضه، يمكن أن أذكرهم جميعا ولكن لدينا بعض المشكلات".

وعانى أليكسيس ماك أليستر من إصابة في عضلة الفخذ غاب على إثرها عن مباراة فنزويلا قبل المشاركة 66 دقيقة في مباراة بوليفيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، فيما غاب فيديريكو كييزا عن المباراتين السابقتين للتوقف الدولي أمام بولونيا في دوري الأبطال، وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ومازال هارفي إليوت في مرحلة العلاج بعد تعرضه لإصابة بكسر في القدم.

وأثنى سلوت على كونور برادلي ظهير أيمن الفريق: "لديه مستقبل باهر، لأنه لاعب جيد جدا، وهو ما نحتاجه هنا في ليفربول، لقد أدى أداءا جيدا خاصة في الموسم الماضي، عندما حل بديلا لأرنولد، ويوجد منافسة كبيرة بينهما".

وقاد برادلي منتخب بلاده أيرلندا الشمالية في مباراتي بيلاروسيا وبلغاريا في دوري الأمم الأوروبية، ليصبح أصغر قائد لمنتخب بلاده.

وعن غياب بيكر، قال سلوت: "من المؤكد أن أليسون لن يكون معنا في الأسابيع المقبلة. ضربة كبيرة لنا، لقد قدم أداءً جيدًا حقًا هذا الموسم، وكان جيدًا جدًا لهذا النادي لسنوات عديدة، لقد قلت عدة مرات أن كاومين كيلير قدم أداءً جيدًا للغاية بالنسبة لنا في الأعوام السابقة وهذا الموسم، ويعد بديلا جيدا".

وعاد الثنائي فيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح، بشكل مبكر إلى ليفربول، حيث نال فان دايك بطاقة حمراء في مباراة هولندا ضد المجر، ليعود سريعا إلى الريدز، وكذلك محمد صلاح الذي سجل هدفا أمام موريتانيا في الفوز بثنائية قبل أن يغيب عن المباراة الثانية في التصفيات، ليعودا بعد خوض المباراة الأولى مباشرة يوم 11 أكتوبر.

وعن تجديد عقود الثلاثي فان دايك، وصلاح وأرنولد، وارتباط اسم الأخير بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم، أوضح سلوت: "سجل أرنولد ركلة حرة رائعة، نفس الإجابة لنفس السؤال، هناك دائما محادثات مع اللاعبين ، ومن الجيد تكرار السؤال عنهم، هذا يعني أنهم يقدمون أداءً جيدا، لأنهم لو لم يقدموا أداء جيدا لما كنت تسأل، لذا يرغب الجميع في تجديد عقودهم، ولكن لا أستطيع أن أخبرك أي شيء عن ذلك في هذا المكان".

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